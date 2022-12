1,5 miljoen keer bedankt! Deze verhalen uit Puurs-Sint-Amands raakten jullie het meest in 2022: van een gestolen mountainbike tot nieuwe brouwsels van Duvel Moortgat

Puurs-Sint-AmandsMeer dan anderhalf miljoen keer, zo vaak werden de artikels van Het Laatste Nieuws uit en over Puurs-Sint-Amands het voorbije jaar aangeklikt. We brachten grote en kleine verhalen, met goed en slecht nieuws, jullie lazen ze massaal. Van de elektrische mountainbike van Erwin die werd gestolen tijdens het afhalen bij Decathlon tot de lancering van twee nieuwe speciaalbieren bij Duvel Moortgat. Wij maakten een jaaroverzicht met de artikels die jullie het meest konden bekoren.

Het verhaal dat jullie dit jaar het meest raakte was dat van Erwin (36). Hij ging op aanraden van zijn dokter op zoek naar een nieuwe hobby en kocht in juli een elektrische mountainbike aan bij Decathlon. Fietsen zou hem wat meer mentale rust moeten brengen. Alleen zorgde de aankoop uiteindelijk voor meer stress dan rust, want tijdens het afhalen van zijn mountainbike in het filiaal van Schelle werd zijn fiets gestolen. Omdat de fiets al was betaald, kon Decathlon er naar eigen zeggen zelf weinig aan doen. Gelukkig kwam de sportwinkel drie dagen na het voorval met een oplossing voor Erwin. Wat die juist was, wou niemand kwijt. “Maar we zijn zeer tevreden dat het van de baan is”, klonk het.

Erwin Lambrechts uit Puurs-Sint-Amands ging zijn nieuwe mountainbike afhalen in Decathlon, maar daar werd zijn fiets gestolen onder de ogen van de security.

Ook horecazaak Aroma kreeg dit jaar te maken met een diefstal. De winkel opende 20 juli en amper twee dagen later konden de dieven binnendringen en ervandoor gaan met het geld uit de kassa. Wat de zaak extra pijnlijk maakte, is dat zaakvoerders Wendy Van Verre en Pieter Vernimmen eigenlijk net bewakingscamera’s wilden installeren. “De kabels ervoor lagen er al. Het enige wat ik nog moest doen is ze aansluiten”, aldus Wendy.

Aanslag tijdens Daens-musical

In mei verscheen op sociale media een bericht waarin gedreigd werd een aanslag te plegen tijdens een voorstelling van de Daens-musical in het Studio 100 Pop-Up Theater. Uiteindelijk bleek het om een scholier te gaan die ‘s middags naar de voorstelling ging kijken. Hij werd samen met een andere leerling meteen opgepakt. De voorstelling kon uiteindelijk toch gewoon doorgaan.

Afscheid van ‘mijnheer doktoor’

Breendonk moest dit jaar helaas afscheid nemen van de bekende huisarts Willy Willems. Willems overleed op donderdag 2 juni en werd net geen 96 jaar oud. Tot twee jaar geleden ontving hij nog patiënten op zijn kabinet. “Vader was een sportman en een koppige doorzetter. Voor zijn patiënten was hij zacht en zorgzaam, en hij wist dat velen vooral tijd en aandacht nodig hadden”, vertelde zijn zoon Francis.

Tot twee jaar geleden ontving dokter Willy Willems nog patiënten op zijn kabinet (archiefbeeld).

Eten en drinken

Gelukkig brachten we dit jaar ook verschillende positieve verhalen uit Puurs-Sint-Amands. Zo gingen we langs bij Tim Meys (42) en Lies Vissers (40), die dit jaar tien jaar hun biologische zelfplukboerderij ‘t Lekkerland uitbaten. In 2012 gooiden de psycholoog en politicologe hun leven helemaal om en werden ze verliefd op de boerenstiel. Met 200 leden, die zelf hun groenten kunnen komen plukken, kan er vandaag toch al voorzichtig gesproken worden van een succesverhaal.

Tim en Lies zijn de bezielers van CSA 't Lekkerland, een biologische zelfoogstboerderij in Puurs

Ook vanuit brouwerij Duvel Moortgat kwam er dit jaar leuk nieuws, of toch voor wie af en toe geniet van een lekker speciaalbiertje. In oktober stelden ze hun nieuwe degustatiebier ‘Duvel Barrel Aged x Teeling Whiskey’ voor, gerijpt op Ierse whiskyvaten. De nieuwe creatie is de zevende batch in het rijtje Duvel Barrel Aged. Voldoende keuze voor wie nog zoekt naar een drankje om te serveren tijdens de feestdagen, want ook in december lanceerde Duvel een nieuw brouwsel. Samen met sterrenchef Peter Goossens ontwikkelde de brouwerij ‘Duvel X Hof van Cleve’, een donkerbruin dessertbier met volle schuimlaag.

Nieuw geluk

We sluiten dit overzicht af met het ontroerende verhaal van Sadok Jannadi (38). Tien jaar geleden stond zijn wereld helemaal stil, toen zijn dochtertje Fien, amper drie maanden jong, werd vermoord door haar moeder en oma en daarna werd gedumpt in een vuilniszak. De voorbije jaren leerde Sadok leven met zijn verdriet en vond hij opnieuw geluk dankzij zijn vrienden, zijn geloof in God en een nieuwe liefde. In februari werd hij voor het eerst weer vader. Van een dochtertje, Sara.

Sadok Jannadi vond opnieuw geluk. Hij werd pas vader van Sara.

2022 was een bewogen jaar, met mooie en minder mooie momenten. Jullie lazen onze artikels massaal en dat geeft ons een boost om er volgend jaar nog harder tegenaan te gaan. We wensen jullie nu al het beste voor 2023 en hopen jullie met nog meer verhalen te beroeren.

