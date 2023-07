Duffels festival Brakrock wil aantal peuken op terrein doen dalen: “Gratis asbakjes voor festival­gan­ger”

Festival Brakrock zet dit jaar nog meer in op een afvalvrij festivalterrein. Het punk- en hardcorefestival dat tijdens het eerste weekend van augustus plaatsvindt aan kasteelruïne Ter Elst in Duffel zal onder meer draagbare asbakjes uitdelen aan de festivalbezoeker om zo het aantal peuken te doen dalen. Ondertussen zijn de laatste namen op de affiche, met onder meer Pennywise, Me First And The Gimme Gimmes, The Toy Dolls en Terror, toegevoegd.