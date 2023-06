Zomerkermis van Peulis afgelast: “Nog wel ambiance in de cafés”

Toezichts­or­gaan ziet veel gebreken in gevangenis van Mechelen: “Fatsoen­lijk eten bijna onmogelijk door overbevol­king”

Helemaal verouderd, overbevolkt en er worden nog altijd drugs over de gevangenismuur gegooid. De Commissie van Toezicht (CvT) is niet mals voor de gevangenis in Mechelen. Al merkt het wel op dat zijn jaarverslag van 2022 niet veel afwijkt van zijn vorige: “Maar ondanks het aankaarten van problemen, zien we nog steeds geen verbetering.” Maar ook de frigo’s in de cellen zorgen voor problemen.