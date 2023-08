Zoekactie naar vermiste cane corso levert niets op: “Vermoedelijk is Timmy nog in de buurt”

Hof van Arenberg viert 100-jarige Maria Hendrickx

Maria Hendrickx werd 100 jaar op maandag 7 augustus en dat werd gevierd in woonzorghuis Hof van Arenberg, waar ze sinds enkele jaren verblijft. Maria werd geboren op 7 augustus 1923 in Sint-Katelijne-Waver. Kort na de Tweede Wereldoorlog huwde ze met Albrecht Candries. Ze baatten een beenhouwerij uit in de Kapelstraat nummer 8. Maria en Albrecht, die overleed in 1990, kregen twee zonen en een kleinzoon en kleindochter. Tijdens haar verjaardag werd Maria in de bloemetjes gezet in woonzorghuis Hof van Arenberg. Schepen van zorg Luc Van Houtven, schepen Lili Stevens en schepen Dirk Broes waren aanwezig om mee te klinken op haar verjaardag.