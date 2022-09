Zestig chauffeurs te snel tijdens twee snelheidscontroles

Putte Putse leeskring komt al 20 jaar samen: “Elke mening of elk idee wordt gewaar­deerd”

De Putse leeskring blies deze week twintig verjaardagskaarsjes op. De leeskring van Putte komt zes keer per jaar samen om een vooraf gelezen boek te bespreken. Telkens neemt één iemand van de groep de leiding bij de bespreking. “Iedereen kan dan zijn of haar mening over het boek kwijt. Elke mening of elk idee wordt gewaardeerd. Van de oorspronkelijke leden nemen er drie nog altijd deel aan de bijeenkomsten van de leeskring: Ria, Leen en Griet, net als bibliothecaris Dirk Serneels, die de leeskring al twintig jaar in goede banen leidt”, klonk het. Ter gelegenheid van de twintigste verjaardag werden de negentien leeskringleden getrakteerd op een stuk taart en een glaasje bubbels.

23 september