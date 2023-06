WEER. Vanochtend helder weer in Putte

Vlaanderen zoekt massaal verkoeling en heeft daar veel voor over: hitte leidt tot urenlange wachtrijen aan recreatie­do­mei­nen

De zomer is in het land. Vandaag krijgen we een eerste keer de kaap van 30 graden in zicht. Heel wat mensen zoeken dan ook verkoeling en trekken massaal naar de provinciale domeinen voor een frisse duik in het water. En dat leidde op veel plaatsen tot enorme wachttijden.