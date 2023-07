WEER. Stralend zonnig weer in Putte vandaag

Hani Biarie (32) vluchtte uit Palestina, maar zet hier zijn schrijvers­werk verder: “Een gratis boek voor kinderen uit kwetsbare gezinnen”

In Palestina schreef Hani Biarie (32) boeken voor kinderen. In september vluchtte hij samen met zijn vrouw en dochter en liet het geweld in de Gazastrook achter zich. Sindsdien verblijft hij in het asielcentrum in Berlaar. Hij wilde graag zijn werk verderzetten en kwam in contact met Dik Ceulemans van uitgeverij Stokstaart in Heist-op-den-Berg om zijn project te verwezenlijken. Hani schreef De verloren kleuren, een kinderboek over het meisje Laila die op zoek gaat naar de kleuren die uit haar stad verdwenen zijn. Dat boek willen ze met Sinterklaas gratis uitdelen aan kinderen. “Schrijver, illustratrice en uitgever werken gratis, maar de drukkosten worden gefinancierd door een fondsenwerving”, klinkt het.