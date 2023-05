WEER. Mistige ochtend in Putte

Na maanden leugens bekent man (46) in rechtbank dat hij flat van ex-vrien­din in brand stak: “Zo kon ik haar misschien opvangen”

“Ik zit met duizenden vragen. Ik wil zo graag weten waarom”, vertelt de 45-jarige ex-vriendin van David V., ruim een jaar geleden nadat de man haar flat in Putte in brand heeft gestoken. Pas vandaag, in de rechtbank van Mechelen, gaf V. eindelijk toe. Na al die tijd halsstarrig ontkennen. “Hij hield zelfs bewust tattoos achter voor de politie.” Maar ook vóór de brandstichting ging de ex-vriendin al door een hel.