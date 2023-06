WEER. Lichte regen en bewolking in Putte vanochtend

Arbeider blaast 2,64 promille tijdens alcoholcon­tro­le: Rijverbod van 1 maand

De politierechter in Mechelen heeft een 63-jarige arbeider uit Sint-Katelijne-Waver veroordeeld tot een rijverbod van 1 maand. De zestiger liep in mei 2022 tegen de lamp tijdens een alcoholcontrole. De man had maar liefst 2,64 promille in zijn bloed. Het equivalent van een tiental biertjes. De man liet zich verantwoorden door zijn advocate. Zij vroeg enige mildheid aan de rechter en ook niet in te gaan op de vraag van het parket om een alcoholslot te installeren in zijn wagen. Die was bovendien al drie jaar niet meer gekeurd. Ondanks het hoge promillegehalte in zijn bloed ging de rechter niet in op het gevorderde alcoholslot. Ze legde de zestiger wel nog een geldboete van 1.200 euro op.