WEER. Kans op overwegend bewolkt weer vanochtend in Putte

“Ik kwam terug van een barbecue”: Man blaast positief tijdens alcoholcon­tro­le

“Het is geen excuus.” Dat benadrukte een 30-jarige man uit Lier wanneer hij de politierechter in Mechelen uitlegde waarom hij midden mei 2022 teveel had gedronken en alsnog achter het stuur was gekropen. Op het moment van de controle had hij 1,98 promille in zijn bloed. “Ik kwam terug van een barbecue en wist niet dat ik zoveel in bloed had”, zei de Lierenaar tegen de politierechter. “Ik ben echt hard geschrokken van de hoeveelheid in mijn bloed.” Het werd een goeie waarschuwing vulde zijn advocaat Frédéric Thiebaut nog aan. “Hij beseft intussen dat dit niet de manier is om je zo op straat te begeven.” De rechter legde de dertiger uiteindelijk een rijverbod op van 1 maand en gaf hem een boete van 1.600 euro waarvan 1.000 euro effectief.