WEER. Kans op overwegend bewolkt weer in Putte vanochtend

Herstelwer­ken serres en volière Hof Ter Laken bijna klaar: “Kunnen er weer tientallen jaren tegen”

De restauratie van de oude serre en volière van kasteel Hof Ter Laken in Booischot (Heist-op-den-Berg) is zo goed als klaar. Beide gebouwen verkeerde door jarenlange leegstand in heel slechte staat. Stichting Kempens Landschap startte in het najaar van 2022 met de werken en kreeg daarvoor de financiële steun van het agentschap Onroerend Erfgoed, het lokale bestuur van Heist-op-den-Berg en de VGP Foundation.