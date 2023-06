WEER. Kans op helder weer vanochtend in Putte

‘t Blikveld viert 25ste jaargang met feestvoor­stel­lin­gen in september: “Met klinkende namen uit Blik­veld-verleden”

Gemeenschapscentrum ‘t Blikveld in Bonheiden viert in het cultuurseizoen van 2023-2024 zijn 25ste verjaardag. Om dat in de kijker te zetten, pakt ‘t Blikveld uit met twee unieke feestvoorstellingen in september.