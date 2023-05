WEER. Helder weer in Putte vanochtend

Sportieve Duffelaars gezocht voor de 16e Litouwse Sportspe­len

Sportcentrum Rooienberg in Duffel is op zaterdag 10 en zondag 11 juni tijdens de 16de editie Litouwse Sportspelen, het sportieve Baltische middelpunt van de wereld. Litouwers, Esten en Letten die werkzaam zijn en/of wonen in de Benelux zakken dat weekend af naar Duffel voor hun jaarlijkse sportieve ontmoeting. Ook Duffelaars kunnen deelnemen aan de Litouwse Sportspelen. “De Baltische deelnemers nemen het vriendschappelijk en ook competitief in verschillende sporten tegen elkaar op: basketbal, tennis, badminton, tafeltennis, schaken, atletiek, zwemmen, voetbal, volleybal, petanque en de familie-aflossingsrace. Ook dit jaar kunnen Duffelaars deelnemen aan alle sportdisciplines”, zegt burgemeester Sofie Joosen (N-VA). “Ik ben blij dat de Litouwse Sportspelen opnieuw neerstrijken in Duffel. Het feit dat de organisatie Duffel kiest als locatie bewijst dat onze gemeente beschikt over een ruime en goede sportinfrastructuur.” Meer informatie en inschrijven doe je via www.duffel.be/litouwsespelen.