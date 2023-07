VZW De Vlindertuin krijgt financieel duwtje in de rug: “Er wordt gespaard voor een mooie buitenkeuken”

MIJN TUIN. De spirituele oase van Hilde Damen (56) tussen de industrie: “Door dat beeld wil ik het taboe doorbreken”

De Mallekotstraat ligt in de buurt van een industrieterrein in Lier. Toch trekt één bijzonder beeld in een bepaalde voortuin de aandacht. Een knielende engel nodigt ons uit, naar de achtertuin. Daar komen we plots in een oase van rust terecht. Laborante en massagetherapeute Hilde Damen (56) toont hoe ze van een stortplaats een idyllische plekje met bloemen, planten en allerlei unieke elementen heeft gemaakt. “Het is een ware metamorfose.”