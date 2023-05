Vrouw wordt onwel achter het stuur en veroorzaakt ongeval in centrum van Putte: “Als bij wonder raakte niemand gewond”

Restafval en selectieve afvalsoor­ten namen af in 2022: “Terug naar het niveau van voor corona”

Uit de afvalcijfers van 2022 in het werkgebied van IVAREM blijkt dat zowel bij de afvalophaling aan huis als op de recyclageparken veel minder restafval en selectieve afvalsoorten werden aangeboden dan in 2021. Gemiddeld werd er in 2022 per inwoner 385 kg huishoudelijk afval ingezameld, zo’n 13 % minder afval in totaal dan in 2021. Voor de beste leerling van de klas in de regio moeten we bij de DIFTAR-gemeenten zijn.