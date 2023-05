Vrouw (54) met verzameling vuurwapens in huis blijft in cel

Afgelopen donderdag viel de Federale Gerechtelijke Politie de woning van de vrouw in de Astridlaan in Putte binnen. Tijdens die huiszoeking trof de politie heel wat vuurwapens aan. Het ging onder meer om zware wapens, verschillende laders, patronen van diverse kalibers en een actieve granaat. Er werd ook kledij van de Antwerpse haven gevonden.

De vrouw werd opgepakt, verhoord en aangehouden door de raadkamer in Mechelen. Vandaag moest ze voor de raadkamer verschijnen. Die zou op zijn beurt beslissen dat de vrouw nog zeker één maand langer in de gevangenis moet blijven. Of er beroep zal worden aangetekend tegen de beslissing van de raadkamer is nog niet bekend.

Waarom

De huiszoeking bij haar thuis kwam er na het verdere onderzoek van de FGP in een dossier omtrent een vermeende criminele organisatie die op grootschalige wijze cocaïne verkocht, inbreuken op de warenwetgeving en gijzeling. Dat onderzoek werd opgestart na de vondst van ruim 100 kilogram cocaïne in een wei langs de Lierbaan .

In oktober werden er ook al verschillende mannen gearresteerd na de gijzeling van een 29-jarige uit Lier én werden er zeven mannen gearresteerd na de vondst van een sporttas met onder een kalasjnikov in. Het onderzoek wordt nu in ieder geval verder gezet. Waarom de vrouw de wapens in huis had en wat ze ermee van plan was, maakt deel uit van dat verder onderzoek.