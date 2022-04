Vrouw (45) tekent verzet aan tegen veroordeling van winkeldiefstallen

Een 45-jarige vrouw uit Putte heeft verzet aangetekend tegen een vonnis dat haar voor 6 maanden naar de gevangenis had gestuurd. De vrouw werd toen bij verstek veroordeeld voor een reeks winkeldiefstallen. Die pleegde ze in supermarkt Okay. Ze ging er telkens vandoor met amaretto en limoncello. De diefstallen pleegde ze omwille van haar alcoholverslaving. Op zitting vertelde ze de rechter dat ze haar dagvaarding destijds niet had ontvangen omdat ze was opgenomen om haar verslaving aan te pakken. Haar advocaat vroege enige mildheid van de rechtbank. Want de feiten werden niet betwist. De rechtbank was vandaag van oordeel dat er een maatschappelijke enquête moest worden uitgevoerd. De zaak wordt nadien verder gezet.