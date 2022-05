Voetbalclub Rode Ster Corsica viert 50ste verjaardag: “Kampioen gespeeld maar overlijden voorzitter maakte er seizoen van ups en downs van”

Oprichter en eerste voorzitter van de club Clement Wuyts werkte begin jaren 70 in de diamantsector. “In het weekend speelden we af en toe een match onder de collega’s. Samen met mijn broer en een vriend zijn we spelers bij elkaar gaan zoeken om een club te starten. Onze thuisbasis was bij de oprichting in 1972 nog een veld langs de Molenstraat. De clubnaam luidde FC Garage Wuyts. Zo weet je meteen wie er sponsorde”, lacht Clement. “In 1974 keken we uit naar een nieuwe thuisbasis en zijn we met enkele leden in Limburg toestemming gaan vragen bij de eigenaar van het huidig terrein aan de Zilverberklaan in het gehucht Corsica. De eigenaar, burgemeester van een kleine gemeente in de regio rond Sint-Truiden, gaf groen licht. We hebben er twee doelen en een tweedehands kantine, die we in Limburg zijn gaan halen, geïnstalleerd en waren opnieuw vertrokken.”

Rode ster en paars

“50 jaar geleden was Rode Ster Belgrado een Europese grootmacht. Mijn broer kwam met het idee om FC Garage Wuyts in te ruilen voor Rode Ster Corisca. De paarse clubkleur komt dan weer van mijn echtgenote, die jarenlang de truitjes heeft gewassen. Ik ging destijds supporteren voor een vriend die bij Olympia Haacht voetbalde, waar ze in het paars speelden. Mijn vrouw vond dat wel iets hebben. Ik was op een gegeven speler, voorzitter, mollenvanger en tapper bij Corsica. Dat spelen heb ik uiteindelijk maar vier jaar gedaan. Een knieblessure gooide roet in het eten. Al denk ik niet dat ze me op het veld gemist hebben”, knipoogt Clement.

Volledig scherm Rode Ster Corsica koos als clubkleur paars. "Mijn vrouw vond dat mooi", aldus Clement. © rv

Kampioen met rouwband

In 2016 was de club op sterven na dood. In het bestuur ging men van drie naar twee leden. Veel te weinig om het allemaal bol te kunnen werken. “Een zevental spelers, waaronder ikzelf, hebben zich toen bij het bestuur aangesloten”, legt waarnemend voorzitter Filip Mariën uit. “Onze filosofie was dat zolang de sfeer en de infrastructuur goed was, de resultaten op het veld wel zouden volgen. Dit seizoen speelden we voor het eerst sinds een jaar of tien kampioen, in de tweede afdeling.” Een mooi geschenk voor de 50ste verjaardag van de club, al kreeg de titel een zwarte rand. “Roger Heylen, sinds 1996 voorzitter van de club en opvolger van Clement, overleed onverwachts voor het feestgebeuren. Hij heeft de dieptepunten van onze club vanop de eerste rij meegemaakt, en nu net voor we een titel mochten vieren, heeft hij ons verlaten. Om hem te eren hebben we de resterende wedstrijden van het seizoen met een zwarte rouwband gespeeld. Het was een heel speciaal seizoen; onze vijftigste verjaardag, de kampioenstitel, het overlijden van Roger,... een seizoen van ups en downs.”

Volledig scherm Supporters van RS Corsica zo'n 40 jaar geleden © rv

Feesten

De 50ste verjaardag wordt tijdens het pinsterweekend in de kijker gezet met een vierdaagse. Op donderdag 2 juni starten de activiteiten met een afterwork party. Een dag later kan je opnieuw komen feesten tijdens de ‘Foaf gelak vruuger’. “Zaterdag is er onze familienamiddag en organiseren we ‘s avonds een muziekquiz. Op zondag zijn er onze wandeltochten”, vertelt Filip. “In augustus gaan we met een groep van 42 spelers en bestuursleden zelf 50 jaar Rode Ster Corsica vieren op het Franse eiland Corsica. Een clubvlag gaat mee de bagage in en wordt symbolisch op het eiland gepland.”

Volledig scherm Leden van RS Corsica plaatsen een nieuw gebouw langs de zijlijn © rv

Volledig scherm Rode Ster Corsica bestaat 50 jaar en dat wordt van donderdag 2 juni tot en met zondag 5 juni gevierd © Antoon Verbeeck