Vijftiger die werkmaterialen stal voor de kick komt er vanaf met voorwaardelijke straf

Putte Gemeentebe­stuur zoekt duurzame helden bij inwoners, bedrijven en organisa­ties

Het lokaal bestuur van Putte zoekt naar inwoners, scholen en bedrijven die ‘duurzame helden’ zijn. “Van 18 tot 25 september staan lokale duurzame helden in de kijker tijdens de ‘Week van de duurzame gemeente’. De lokale besturen zetten dan hun duurzame helden in de schijnwerpers en engageren zich om een duurzaam lokaal beleid te voeren. Dit zijn inwoners, scholen, organisaties, bedrijven of andere groepen die op hun manier bezig zijn met duurzame ontwikkeling”, zegt Nick Vercammen (Lijst Burgemeester), schepen van Ontwikkelingssamenwerking. “De duurzame helden worden de lokale gezichten van de 17 globale doelen rond duurzaamheid.” Iemand nomineren of jezelf kandidaat stellen kan bij de milieudienst via 015 76 78 95 of milieudienst@putte.be tot en met 9 september. Duurzame helden worden beloond met een geschenkenpakket.

1 september