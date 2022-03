Verschillende hardrijders op de bon na flitscontroles in bebouwde kom

De politie van Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte) heeft op twee locaties binnen de bebouwde kom in zowel Sint-Katelijne-Waver als in Putte meerdere hardrijders geverbaliseerd. In Sint-Katelijne-Waver stond de politie opgesteld langs de Mechelsesteenweg. Hier werden er 1.002 auto’s gecontroleerd, 48 ervan reden te snel. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 80 kilometer per uur. In Putte stond de politie dan weer in de Kleinmannekensstraat. Hier werden er 274 chauffeurs gecontroleerd en werden er 30 snelrijders geverbaliseerd. De snelste chauffeur in de Kleinmannekensstraat klokte er af op 82 kilometer per uur.