Verkeershinder door werkzaamheden op Peulisbaan, omrijden via N15

Keerbergen Natuurfoto­graaf én dj wint publieks­prijs National Geographic Fotowed­strijd: “Herrie op de dansvloer, rust in de natuur”

De National Geographic Fotowedstrijd, een klinkende naam in de wereld van de fotografie, zit erop. Meer dan 10.000 fotografen dongen in drie categorieën naar de goedkeuring van een professionele vakjury. Met zijn beeld van een meanderende Dijle in het groene Keerbergen in Vlaams-Brabant wist dj en natuurfotograaf Filip Maes (40) de publieksprijs in de wacht te slepen.

29 november