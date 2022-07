Veertiger sticht brand in flat van ex, maar wordt met enkelband naar huis gestuurd: “En hij zou haar eerder ook al belaagd hebben...”

PutteDe verdachte die woensdag werd opgepakt na een brandstichting in een appartement op de Waversesteenweg in Putte is aangehouden door de onderzoeksrechter. Hij kreeg een enkelband. Het gaat om de ex van de bewoonster. Recent zouden er ook al problemen geweest zijn tussen de twee.

Vrij snel na de brand rees het vermoeden dat het vuur was aangestoken. Een buurtbewoner kon afgelopen dinsdagavond niet slapen, ging nog even wandelen en zag toen plots een verdachte het appartementsgebouw betreden. “Hij droeg een hoodie en een jeansshort. Ik dacht hem ook te herkennen”, vertelt ooggetuige Franky. “Hij had namelijk dezelfde tattoo als de ex-partner van een van de bewoonsters in het gebouw.”

De politie startte samen met het Antwerpse parket een onderzoek op. Een branddeskundige moest niet ter plaatse komen, het sporenonderzoek van het labo van de federale politie was duidelijk. “Gelet op hun bevindingen zijn er aanwijzingen dat de brand werd aangestoken”, klonk het gisteren al bij het Antwerpse parket. Woensdag werd ook al een verachte opgepakt. Het zou om de ex-partner van de bewoonster gaan.

Recente breuk

De man werd verhoord en voorgeleid bij de onderzoeksrechter. “Die besliste hem aan te houden op verdenking van brandstichting met vermoedens van menselijke aanwezigheid”, bevestigt Lieselotte Claessens van het Antwerpse parket. “Hij kreeg een enkelband.” Of de 45-jarige man de feiten heeft toegegeven, is niet duidelijk. Ook over het motief en hoe hij is binnen geraakt, is nog geen duidelijkheid.

Volgens buurtbewoners zou de recente breuk mogelijks iets te maken hebben met de feiten. Zo was het volgens hen niet de eerste keer dat er problemen waren. “Enkele dagen voor de brandstichting werd er nog een grote kras aan de passagierskant op haar wagen getrokken”, weten buurtbewoners. “Bovendien zou hij haar ook al hebben belaagd.” De veertiger zal zich vermoedelijk voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden.

Volledig scherm PUTTE - De brandweer moest uitrukken voor een brand op het gelijkvloers van een appartement langs de Waversesteenweg © Tim Van der Zeypen

Rookschade

Tijdens de brand in het appartement moesten alle bewoners van het flatgebouw hun woningen verlaten. Bij aankomst van de hulpdiensten was dat al grotendeels gebeurd. Een van de bewoonsters had de brand al eerste opgemerkt en had de andere bewoners verwittigd. Gewonden vielen er niet. “Gelukkig maar”, zegt Franky nog. “Want was dit ’s nachts gebeurd, had het veel erger kunnen aflopen.”

De brand was snel onder controle. De vuurhaard situeerde zich in een hoekje in de living. De flat werd tijdelijk onbewoonbaar verklaard, onder andere door de rookschade. De brand ging dan ook gepaard met felle rook. “Dat werd duidelijk nog voor we pand konden betreden”, zei brandweerkapitein Tim Jacobs al na de brand. De bewoonster van het appartement was op dat moment niet thuis. Ze is op vakantie aan de kust.

Volledig scherm PUTTE - In de loop van woensdag kwam het labo ter plaatse voor het nodige spooronderzoek. Volgens hun vaststellingen zijn er aanwijzigingen naar brandstichting © Tim Van der Zeypen

