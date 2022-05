Vandalen viseren Chiro Beerzel: “Balken en kruiwagen door ramen van onze caravan gegooid”

Chiro Beerzel is recent het slachtoffer geworden van vandalenstreken. De caravan aan hun lokaal in Beerzelberg werd vernield. “De nacht van zaterdag 14 op zondag 15 mei hoorden omwonenden lawaai, dus vermoedelijk sloegen de daders toen toe. Met enkel sjorbalken en onze kruiwagen werden de ramen van de caravan vernield, nadien werd die betreden en werd het interieur gevandaliseerd. De caravan deed dienst als extra lokaal bij regenweer”, vertelt Junior Corluy van Chiro Beerzel. De politie werd op de hoogte gebracht. Wie iets gehoord of gezien heeft, mag Junior contacteren via Facebook. Het is niet de eerste keer dat de jeugdbeweging met vandalen te maken krijgt. In 2017 werden onder andere de ramen van de Chirolokalen stukgeslagen, werden in de lokalen zelf de muren beklad en gooiden onbekenden een werfradio van de Chiro stuk.