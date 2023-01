“U heeft zelf ook een dochter, meneer Van Quickenborne”: Margot (33) schrijft minister aan nadat haar aanrander vrijuit gaat

Lier Nieuwe Toyo­ta-garage in Lier: “Als eerste verdeler in België mogen we het nieuwe retailcon­cept implemente­ren”

Hedin Automotive start het nieuwe jaar met de opening van een gloednieuwe Toyota-concessie in Lier. De site bevindt zich in de Mallekotstraat 62a en vormt samen met de Mercedes-Benz-vestiging een gedeelde multimerkensite. Klanten kunnen er terecht voor de aankoop van nieuwe, tweedehands- en bestelwagens. De site is ook de allereerste in België die voldoet aan de nieuwste internationale huisstijlelementen van Toyota.

6 januari