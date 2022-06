Tweede leerjaar B van Beerzelse Vrije Basisschool wint leesmunten-actie van gemeente

In de Vrije Basisschool van Grasheide heeft het derde leerjaar de meeste munten verzameld. In de twee Putse scholen, Vrije Basisschool en Basisschool Alice Nahon, was dat telkens het tweede leerjaar, respectievelijk 2B en 2A. In de Parochieschool Peulis stak het derde leerjaar er met kop en schouders boven uit. In de Basisschool Jozef Weyns won 3A. Als algemene winnaar kwam het tweede leerjaar B van de Vrije Basisschool uit Beerzel uit de bus. “De leerlingen van die klas hebben van september tot en met april gemiddeld meer dan zes keer een bezoek aan de bib gebracht”, weet schepen Inge De Bie (Lijst Burgemeester). “Door de leerlingen bij elk bibliotheekbezoek een leesmunt te geven, stimuleren we onze jongste inwoners dan ook om meer te lezen. We zijn zeer tevreden dat onze kinderen het voorbije schooljaar tijdens de leesmuntenactie meer dan 2.000 munten wisten te verzamelen. De leerlingen van de Putse basisscholen bewijzen dat het papieren boek bij hen nog altijd springlevend is.” Per school ontvangt de klas die het meeste leesmunten per leerling gespaard heeft een boekenpakket.