Trajectcontrole op komst in Slameuterstraat, zowel op Puts als Katelijns grondgebied: “Willen af van snelheidsremmers”

Mechelen Stad doet toeristen stukje Mechelen ter waarde van 100 euro cadeau: “Logies zitten bij lange na nog niet op bezettings­ni­veau van 2019”

Visit Mechelen heeft maandag een campagne gelanceerd om het verblijfstoerisme te ondersteunen. Wie een meerdaagse citytrip naar de Dijlestad boekt, krijgt een Mechelenbon ter waarde van 100 euro cadeau. De logiessector reageert enthousiast op het welkome duwtje in de rug, want het is nog altijd erg nodig.

14 november