Toneelkring Pikuurtje vond nieuwe speellocatie en zoekt naar figuranten voor ‘De klokkenroof’

“Zaal Forum werd afgebroken, dus we moesten een nieuwe locatie vinden. Er zijn in Putte niet veel zalen en het grootste probleem is dat wij de zaal toch een week of 5-6 nodig hebben: drie weken opvoeringen en twee weken repetitie, vandaar dat zalen als De Feestberg in Beerzel afvielen, die zijn bijna heel het jaar bezet voor feesten allerhande. Een van onze leden is werkzaam op het secretariaat van de Alice Nahonschool en zo kwam de voormalige refter van de school op onze radar”, vertelt Eric Goyvaerts. “Om ons 40-jarig bestaan te vieren, spelen we in november als eerste postcoronatoneelproductie ‘De Muizenval’, de bekende toneelthriller van Agatha Christie. Als tweede toneelproductie in dit jubileumjaar kiezen we in maart 2023 voor ‘Oliver Twist’. Meer dan twintig spelers, waaronder ook een aantal kinderen, werken hieraan mee.”