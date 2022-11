Tolheffer laat bos van 2.000 bomen aanplanten: “Dankzij kilometerheffing extra budget voor groenere mobiliteit”

Mechelen Fiets- en voetgan­gers­tun­nel aan Douane­plein afgesloten door regenval

De nieuwe fiets- en voetgangerstunnel die het centrum van de stad verbindt met de site van het Douaneplein is momenteel afgesloten. Door de regenval kwam de tunnel op vrijdagavond onder water te staan. “Gisterenavond kwamen de eerste meldingen binnen over wateroverlast in de fietstunnel. De brandweer werd ingelicht en samen met de stadsdiensten wordt er nu naar een oplossing gezocht. We volgen de de situatie op”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van den Sande. Een aantal voetgangers en fietsers riskeerden alsnog natte voeten. Een alternatieve route uitdokteren, is makkelijker gezegd dan gedaan. “De fietsers aan de kant van de Nekkerhal kunnen ofwel aan de brandweerkazerne richting Lakenmakersstraat naar centrum rijden of parallel met de Tangent het fietspad nemen richting de fietspuzzel aan de Leuvensesteenweg en zo naar de stad fietsen. Komende uit het centrum kan je via Lakenmakersstraat en vervolgens Plattebeekstraat via de brandweerkazerne naar de Nekkerhal fietsen.”

13:39