Tienduizenden strips, lp’s en dvd’s zoeken nieuwe thuis via stockverkoop De Schat van Beerzel: “Alles 50 cent per stuk”

Guido opende in 2021 zijn zaak langs de Mechelbaan. De Beerzelnaar, drijvende kracht achter de populaire platen- en cd-beurs in buurgemeente Heist-op-den-Berg, doet al jaren aan de inkoop en verkoop van vinylplaten, cd’s en stripverhalen. “Omdat ik nu tijd en koopwaar genoeg heb, besloot ik een winkel te openen”, klonk het destijds tijdens de opening. Ondertussen is de stock alleen maar toegenomen en wordt het tijd voor een eerste stockverkoop. “Deze zal plaatsvinden in de tuin naast de winkel”, vertelt Guido. “Het is mij niet om het geld of een opbrengst te doen. Verre van zelfs. Dit heeft mij zelfs allemaal een cent gekost. Het is gewoon een kwestie van plaatsgebrek.”

Stock te groot

“Door de jaren heen heb ik verschillende grote partijen van strips, lp’s, dvd’s en cd’s opgekocht en daar heb ik dan de interessantste zaken uitgehaald om te verkopen. De dingen die voor mij minder interessant waren, zijn gestockeerd in garages bij mijn familie. De stock is ondertussen veel te groot geworden. Naast ruimte vrijmaken is er nog een voordeel aan deze verkoop. Door alles nog eens te bekijken en te sorteren, heb ik in mijn stock dingen ontdekt die wel een plaatsje verdienen in de winkel. Zaken die een aantal jaar geleden wat minder in trek waren, maar nu wel een koper zullen vinden. Ik ben ondertussen al enkele weken met deze verkoop bezig. Er kruipt wel wat tijd in.”

50 cent

“Op zaterdag zullen er zo’n 3.000 vinylplaten, 5.000 singles, zo’n 6.000 strips en duizenden dvd’s en cd’s worden verkocht. Per stuk vraag ik 50 cent. Met zo’n lage vraagprijs hoop ik opnieuw heel wat ruimte vrij te maken. De zaken die op zaterdag geen nieuwe thuis vinden worden nadien naar de kringloopwinkel gebracht”, legt Guido uit. “Het aanbod is vrij uitgebreid. Ik zal bijvoorbeeld enkele honderden strips van Suske en Wiske verkopen, een groot deel van de vinylplaten komt uit de jaren 50, 60 en 70. De échte pareltjes ga je op zaterdag misschien niet vinden. Maar iemand die een collectie wil starten of gewoon van een goed muziek- of stripalbum kan genieten, kan hier zeker zijn slag slaan.” De stockverkoop duurt op zaterdag van 9 tot 17 uur.

