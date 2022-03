Theaterstuk ‘Willem de Zeerover’ brengt cultuur naar Putse basisscholen

Heist-op-den-Berg Water- en uitkijkto­ren in Heist opent twee keer de deuren in april

De water- en uitkijktoren in het bergbos van Heist-op-den-Berg opent in april twee keer de deuren. Liefhebbers van een mooie zonsopgang of zonsondergang kunnen er genieten van het uitzicht. “De vroege vogels zijn op zondag 3 april van 6.30 tot 10 uur welkom. Zie je liever Heist by night, dan kan je op zaterdag 30 april terecht in de water- en uitkijktoren van 20 tot 23 uur”, deelt de toeristische dienst van Heist-op-den-Berg mee. De toegangsprijs bedraagt 2 euro. Kinderen jonger dan 6 jaar mogen gratis binnen, tussen de 6 en 12 jaar tel je 1 euro neer.

28 maart