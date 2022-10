Tamara opent derde filiaal van Atelier Olala langs Mechelbaan: “Combinatie winkel, koffiebar en workshops”

Mechelen/Bonheiden Winkel die ode is aan overleden dochtertje voor tweede keer getroffen door lockdown: “Nog geen dag spijt van Atelier Olala”

De deuren openen zonder lockdown, het zit er voorlopig niet in voor Tamara De Keyser (44) en haar Atelier Olala. Nadat ze eerder dit jaar de lancering van haar eerste interieurzaak in Bonheiden moest uitstellen, diende ze dat ook te doen voor haar tweede in Mechelen. “Het is heel moeilijk nu, maar ik blijf geloven dat het goed gaat komen”, zegt de onderneemster. Ze gaf al eerder een positieve draai aan een dramatische gebeurtenis. Atelier Olala is een ode aan haar overleden dochtertje Lola.

