Tachina Peeters wil titel verlengen op Europees kampioenschap tumbling

Peeters is afkomstig uit Beerzel en werd vorig jaar Europees kampioen in de discipline tumbling. Dat is een minder bekend onderdeel van de gymnastiek, waar de Belgische atleten vrij goed in zijn. Vooraleer Peeters begin juni afzakt naar Italië, is er ook nog het Vlaams kampioenschap op 1 mei en het Belgisch kampioenschap op 28 mei. Ondertussen is ook de selectie voor de World Games aan de gang. Die vinden deze zomer plaats in de Verenigde Staten.