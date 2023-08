Veelschrij­ver Wim Van Gelder overleden op 89-jarige leeftijd: “Hij bracht bijna tweehon­derd boeken uit”

De in de streek van Boechout en Lier bekende schrijver Wim Van Gelder is afgelopen weekend overleden op 89-jarige leeftijd. Van Gelder bracht in zijn leven een tweehonderdtal boeken uit. “Hij was een hele goede verteller”, zegt Van Gelders kleindochter Dorien.