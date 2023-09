“We hielden van elkaar”: vrouw (40) riskeert cel voor relatie met 15-jarige pluszoon, die eerder misbruikt werd door biologi­sche moeder

Op zitting vandaag besefte ze dat het verkeerd was, maar dat was vorig jaar anders. Want toen stond ze nog vol achter haar relatie met haar pluszoon (15). “Omdat hij zich als dolverliefde puber gedroeg, is ze er stelselmatig in mee gesleurd”, zei haar advocate. “Opmerkelijk was dat uit de berichten tussen de twee duidelijk was dat ze besefte dat wat ze deden strafbaar was”, zei de openbare aanklaagster.