Stralend zonnig weer in Putte vandaag

VZW De Vlinder­tuin krijgt financieel duwtje in de rug: “Er wordt gespaard voor een mooie buitenkeu­ken”

Kinderopvang VZW De Vlindertuin heeft een financieel duwtje in de rug gekregen. N-VA Putte overhandigde een cheque met de opbrengsten van tijdens de Putse Feesten. Het voorbije weekend stond N-VA Putte op de Putse Feesten. Ze verkochten er drank. “Met het financieel duwtje willen we dit initiatief een hart onder de riem steken”, zegt Bert Rousseau, schepen van sociale zaken en financiën. “Dit lokale initiatief zet zich elke dag opnieuw in om 45 baby’s en peuters in Putte de beste zorgen te verlenen. Het is ook niet zomaar een kinderopvang. Er is ook ruimte voor andersvalide kinderen en kinderen met beperkingen.” De financiële duw in de rug is welkom bij de kinderopvang. “Er wordt namelijk gepasseerd voor een mooie buitenkeuken. Deze kunnen ze tijdens de zomer zeker gebruiken”, besluit Rousseau.