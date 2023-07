Stevige buien met een enkele keer onweer in Putte vandaag

Gemeente ziet bijna als enige in Vlaanderen leegstand dalen

Ondanks ze crisis na crisis moesten incasseren en onder constante druk van de e-commerce staan, doet de lokale economie in Bonheiden het uitstekend. De gemeente is zelfs de beste van zijn klas binnen de regio Rivierenland. Dat blijkt uit de jaarlijkse leegstandcijfers. Want hoewel dat cijfer overal in Vlaanderen stijgt, daalt het net in Bonheiden.