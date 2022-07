Sprintbom Michael Matthews is laatste naam van Puts Na-Tourcriterium en uitdager voor Philipsen

De Australiër, bekend om zijn snelle sprint, was in 2017 nog de winnaar van het puntenklassement van de Tour en won dit jaar een etappe. “We zijn enorm trots om naast Jasper Philipsen ook Michael Matthews aan de start van ons criterium te hebben. Met Matthews staat er dus een voormalig groene trui aan de start van het criterium in Putte. Met vier ritten in de Ronde van Frankrijk, drie ritten in de Ronde van Spanje en 2 ritten in de Ronde van Italië hebben we dus een echte veelwinnaar op ons criterium", klinkt het bij de organisatie. “De 31 jarige Australiër won de veertiende rit naar Mende in de jongste Ronde van Frankrijk, mede dankzij zijn echte winnaarsmentaliteit, we zijn er ook zeker van dat Matthews er alles zal aan doen om Jasper ‘de Vlam van Ham’ Philipsen van een zege in Putte te houden. Met onder andere Philipsen, Matthews, De Lie, Tietema en enkele toppers uit het dameswielrennen zijn we zeker dat het weer een geweldige editie zal worden.”