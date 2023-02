School trekt verkleed door straten

Heist-op-den-Berg Cursuscen­trum organi­seert tweede­hands­beurs van kinderkle­dij en speelgoed

Het Cursuscentrum van Heist-op-den-Berg organiseert op zaterdag 4 maart een tweedehandsbeurs in cultuurcentrum Zwaneberg. Je vindt er babyartikelen, speelgoed, kinderkleding en kinderboeken van meer dan honderd verschillende aanbieders. “Het Cursuscentrum organiseert viermaal per jaar een tweedehandsbeurs. We willen daarmee hergebruik stimuleren. Op de beurs kan je spulletjes binnenbrengen om te verkopen en je kan natuurlijk ook komen kopen. Als je spulletjes wil verkopen, dan moet je je inschrijven. Je ontvangt dan een verkooplijst. Op die lijst kan je de spulletjes die je verkoopt, noteren. Als je spulletjes wil verkopen, dan moet je je inschrijven. Je ontvangt dan een verkooplijst. Op die lijst kan je de spulletjes die je verkoopt, noteren”, klinkt het. Inschrijven als verkoper doe je via deze link. De beurs zelf vindt plaats van 9.30 uur tot 15 uur.

9 februari