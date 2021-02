‘Romeo’ Chris Van Tongelen gaat vaccinatiecentrum in Putte leiden: “Verbaasd dat ze me vroegen, maar het is een mooie uitdaging”

LINT/MORTSEL Naast AED werkt tweede bedrijf uit evenemen­ten­sec­tor mee aan vaccinatie­dorp

29 januari AED Studios benadrukte nog maar net dat het quasi klaar is om massaal te beginnen vaccineren in de eerstelijnszone (ELZ) Zuidoostrand Antwerpen (ZORA) en die goed-nieuws-show wordt bevestigd door de stad Mortsel, waarvan de inwoners ook naar Lint moeten voor een prik. “Vanaf midden februari is het doel om zeven op zeven dagen te vaccineren.”