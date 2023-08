Spaargids.be Kan je de nieuwe - hogere - spaarren­tes écht verzilve­ren? Testaan­koop laat zich kritisch uit over getrouw­heids­pre­mies

Het moet gezegd: het lijstje met spaarrekeningen die minstens 2% totale rente opleveren, is de voorbije weken flink aangegroeid. Maar zijn de banken wel zo genereus als het lijkt? Testaankoop staat alleszins kritisch tegenover de manier waarop de banken hun spaarrentes verhogen, namelijk via de getrouwheidspremie. Is het dan wel mogelijk om die mooie rentes te bekomen? Spaargids.be geeft de feiten.