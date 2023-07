Regenbuien, maar soms ook zon in Putte vandaag

Twee jaar geleden wilde Zuster Eefje (49) het klooster in, nu wil ze vooral een woning: “Mijn honden zijn mijn alles, die geef ik niet af”

“Zuster word ik misschien nooit, maar nu wil ik vooral een plek waar ik rust kan vinden met mijn honden.” Toen ze twee jaar geleden als transvrouw het klooster in wilde, haalde ze al eens het nieuws. Nu staat Zuster Eefje Spreutels (49) opnieuw voor een uitdaging, want ze is op zoek naar een nieuwe woning waar ze met haar drie Mechelse herders terechtkan. En die zoektocht verloopt niet van een leien dak. “Ik hoop niet dat het aan mijn transitie ligt, anders kan ik straks een tent gaan kopen in de Decathlon.”