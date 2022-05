Rechter herroept straf met uitstel na veroordeling door politierechtbank: 6 maanden rijverbod

Keerbergen Winnares Maand van de Markt bekendge­maakt

April stond overal ter lande in het teken van de Maand van de Markt. Het initiatief van de Vlaamse provincies, de gemeenten, de Vlaamse federatie van marktkramers en Straffe Streek zette de marktkramers extra in de kijker. Ook in Keerbergen vielen prijzen te winnen. De hoofdprijs, een trolley gevuld met producten van de deelnemende marktkramers, was voor de Keerbergse Maria P. (75).

17:03