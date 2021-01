Radiomaker Wim Wouters (MNM) overleden na 17 jaar lange strijd tegen kanker: “Al je talent en ervaring gaf je door aan onze jongste MNM-dj’s”

17 jaar lang streed Wouters tegen kanker. De eerste operatie in 2003 - Wouters is dan 26 jaar - verloopt niet zoals gehoopt, waardoor een lang revalidatieproces wacht. “Ik kon niet spreken, kon mijn armen en mijn benen niet bewegen. Als ik mijn arm wilde strekken, viel die ongecontroleerd achter mijn hoofd. Ik had er niet op gerekend dat het zo erg zou zijn”, reageert Wouters na zijn operatie in Het Laatste Nieuws. In datzelfde jaar wordt door Radiovisie de actie ‘Wensen voor Wim’ opgestart, waarbij de lezers worden opgeroepen om een ‘Word snel beter’-mail te sturen naar de redactie. De beterschapswensen werden daarna overhandigd aan zijn ziekenbed. “Werken is in deze periode bijzaak, maar ik hoop in januari weer aan de slag te kunnen. Eerst als producer, want presenteren zie ik voorlopig niet zitten. Op de manier waarop ik nu praat, is dat ook onmogelijk. Natuurlijk is het spijtig als je er op zo’n jonge leeftijd al mee moet kappen. Ik heb nog altijd de kriebels en de feeling om radio te maken, maar ik denk dat dat net zo goed kan als producer”, viel er te lezen in datzelfde interview. Wouters knokte zich uiteindelijk ook terug naar de radiowereld.