Putte vervangt alle straatnaamborden: “Deelkernen worden op borden vermeld”

“Omdat onze gemeente 245 verschillende straatnamen rijk is, is dit geen kleine opdracht voor onze diensten”, vertelt schepen van Mobiliteit Nick Vercammen (Lijst Burgemeester). “Elke straat heeft namelijk meestal twee straatnaamborden. Er staan ook heel wat bordjes die huisnummers aangeven in doodlopende zijwegjes. Putte vernieuwt zo meer dan 550 straatnaamborden.”

Deelkernen

“De meeste straatnaamborden waren aan vervanging toe. De nieuwe borden zijn beter leesbaar, gemoderniseerd en duurzamer. Ze zijn gemaakt van materiaal dat opgebouwd is uit gerecycleerd FSC-papier. Deze borden gaan ook veel langer mee. Nieuw is de vermelding van de deelkern. Zo tonen we niet alleen respect voor de deelkernen. Het belicht ook de veelzijdigheid van onze gemeente, want elke deelkern heeft zijn eigenheid”, geeft burgervader Peter Gysbrechts (Lijst Burgemeester) nog mee. De kortste straat van de gemeente kreeg het eerste nieuwe straatnaambord. De Oude Baan in Beerzel is 70 meter lang en telt maar vier huisnummers.