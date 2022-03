Putte start met delen van elektrische wagens: “Het is het ideale moment”

De auto’s en het deelplatform worden aangeboden door Klimaan, CoopStroom en Autopartners Share. “Het gemeentebestuur vindt het een goed moment om met autodelen te starten. Het is meestal goedkoper dan een eigen wagen en het milieu vaart er wel bij. Door als gemeente zelf elektrische deelwagens te gebruiken geven we bovendien het goede voorbeeld. We willen in de toekomst nog verder inzetten op deelmobiliteit”, delen schepenen van Leefmilieu Jeroen De Cuyper (N-VA) en Mobiliteit Nick Vercammen (Lijst Burgemeester) mee.

Op dinsdag 19 april om 19 uur organiseert de gemeente een infosessie over het gebruik van de elektrische deelwagens in Putte. Het uitgelezen moment om te proeven van elektrisch rijden. Bovendien kom je alles te weten over hoe je de wagens kan reserveren. Inschrijven voor deze infosessie kan bij de milieudienst via 015 76 78 95 of milieudienst@putte.be. Meer informatie over autodelen in Putte is te vinden op www.putte.be/autodelen.