Putte organiseert opnieuw Repair Café: “Vraag naar nieuwe editie was groot”

Het gemeentebestuur van Putte organiseert op zaterdag 11 juni opnieuw een Repair café. De herstellers staan van 9 tot 13 uur klaar in vergaderzaal 3 van GC Klein Boom. “In het Repair café kan je terecht voor gratis herstellingen aan textiel, juwelen, fietsen, kleine huishoudtoestellen en software. De vraag was zo groot dat we een extra editie ingelast hebben op een nieuwe locatie”, zegt schepen van leefmilieu Jeroen De Cuyper (N-VA). “Onderdelen zoals knopen of een nieuwe rits breng je best zelf mee of betaal je ter plaatse. Breng ook het materiaal mee dat nodig is om het apparaat te testen na herstelling, zoals printpapier, een dvd-schijf, een videocassette.” Op voorhand inschrijven voor het Repair Café is niet nodig.