Putte dooft tijdens de week straatverlichting: “Om energiekosten draaglijk te houden”

Lier RECONSTRUC­TIE. “De vlammen, de rook... Het leek wel een scène uit een film”: vijf dagen voor afscheids­feest brandde iconische dancing La Rocca af

“Het brandt in La Rocca. En de vlammen schieten al door het dak.” Met dat telefoontje werd Hans Bouwen (47), zaakvoerder van de Lierse dancing, in april wakker gebeld. Bij aankomst van de brandweer was al meteen duidelijk dat het pand niet meer te redden viel. En zo kwam er abrupt een einde aan de 33-jarige danstempel. “Alles was weg. Het was vreemd om er binnen te komen”, vertelt de zaakvoerder, die niet meteen van plan is het nachtleven op te geven.

7:54