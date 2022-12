Putse jubilarissen ontvangen op gemeentehuis

Lier Vzw Lost & Co opent Gloed, een plaats waar verlies bespreek­baar wordt: “Onze wildste droom is verlieskun­de een vak maken op school zoals wiskunde”

Vzw Lost & Co opent deze week haar nieuwe pand Gloed. Gloed is een plek om mensen die eender welke vorm van verlies hebben meegemaakt de ruimte en steun te kunnen bieden die ze nodig hebben. Sandra De Haes (51), Sarah Baeyens (24), Kathleen Roskams (48) en Kris Schonken (47) zitten achter de organisatie. Ze vertellen over Gloed en de gedachte die achter het initiatief schuilt: “Breuken en barsten in je leven maken je sterker en wij willen daar het forum voor creëren.”

