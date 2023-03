Putse jeugdraad organiseert DJ-contest: “Voor alle lokale deejays, ook beginners”

Heist verzet zich tegen online haatspraak: “Wie volhardt, riskeert om geblok­keerd of gerappor­teerd te worden”

Het lokaal bestuur van Heist-op-den-Berg ondersteunt het ‘Hier Niet’-initiatief. Hiermee wil het benadrukken dat sociale media een plaats is waar je kan zeggen wat je denkt, op een respectvolle manier. “In ons dagelijks leven zijn sociale media niet meer weg te denken. Maar we zien - naast positieve en blije boodschappen - ook meer en meer negatieve en racistische berichten. Online haat is de afgelopen jaren fors gestegen, ook op de kanalen van het lokale bestuur”, deelt het schepencollege mee. “Wij vinden dat het tijd is voor verandering en nemen dan ook actie. Onze personeelsleden volgen op alle sociale media al enkele maanden gedragsregels. Het ‘Hier Niet’-initiatief sluit daarbij volledig aan. Accounts die zich schuldig maken aan haatspraak zullen we verwijzen naar hierniet.be. Wie dan nog volhardt, riskeert om geblokkeerd of gerapporteerd te worden.”