Putse cultuurprijzen gaan richting fanfare, beheerder van Facebookpagina en jonge schilder

“Als vereniging viel ‘Koninklijke Fanfare Trouw in Deugd’ in de prijzen. Zij vierden dit jaar hun 175-jarig bestaan. De individuele winnaar van de cultuurprijs 2022 is Petra Aertzen. Zij heeft met haar Facebookpagina ondertussen meer dan 2.000 Puttenaren warm gemaakt om foto’s, verhalen en anekdotes over ‘Handel en wandel in het Putte van vroeger’ met elkaar te delen. Dit jaar reikten we ook nog een speciale jongerenprijs uit. Voor een wedstrijd van Museumpas zond Annabel Van den Broeck uit Beerzel haar schilderij ‘Gay’ in, waarmee zij aandacht wil vragen voor diversiteit, gelijke rechten en het hokjesdenken wil ontmoedigen. Als één van de winnaars mocht zij haar schilderij tentoonstellen in het BELvue Museum in Brussel”, delen burgemeester en cultuurschepen Inge De Bie (Lijst Burgemeester) mee.